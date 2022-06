Heidi Hanso seisab oma hirmudega silmitsi: tahan iga päev kogeda midagi uut

Hanso lisas, et kuigi ta peab end hulljulgeks, ei tähenda see seda, et ta poleks elus hirmuga silmitsi seisnud. «Minu suurimad hirmud on kõrgus ja maod. Kuid...tänaseks on mul maod juba endal kodus! Loomasaate võttel pandi mu peale ronima neliteist kuningpüütonit, see kogemus oli fantastiline. Mul on moto: tee midagi, mida sa kardad, kasvõi iga päev. Või vähemalt, tee midagi uut iga päev! Selle järgi ma päriselt ka elan. Kui elasin Küprosel, siis oma kõrguse kartusele silma vaadates, asusin tegelema kaljuhüpetega. Rekordiks kujunes see, et hüppasin vette 21 meetri kõrguselt. Õppetunnid olid küll valusad, kuid lõpuks sulgesin silmad ja läksin,» sõnas ta uhkelt.

«Kusagilt lugesin lauset, et teispool hirmu on nirvaana. See on mingi väga hea koht. See vastab tõele, sest olen ise seda praktiseerinud. Kes kardab näiteks madusid, võib mulle külla tulla Pajuvärava tallu. Mul on seal kaks madu. Üks on küll hetkel vabajooksus - ta sai veebruaris terraariumist välja ja lahkus. Mul pole siiani õrna aimu, kus ta on! Kuna aga mulle maod väga meeldivad, siis ma võtsin kohe teise,» rääkis Hanso.