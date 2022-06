Amber Heard – vana arm ei roosteta

Skandaal pole jõudnud veel õieti vaibudagi, kui nn traumeerival kohtuistungil Johnny Depp vs. Amber Heard osalenud Amber Heard on taas valmis oma traumadest rääkima. Kuigi paljuvaadatud kohtusaagas soovis naine eluga edasi minna, pole see ilmselt nii lihtsaks või tasuvaks osutunud kui jutusaadetes käimine. USA NBC kanalile antud intervjuus möönis Heard, et ta siiani ikkagi armastab Johnny Deppi, ent jääb oma väite juurde, et mees peksis ja vägistas teda.