NÄDALA SÕLMKÜSIMUS ⟩ Miks Eesti Vabariigi president ülikondi rendib?

«Enamik ülikondi on riigipeal ise ostetud,» ütles Postimehele riigipea kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeldt. Nii et lõviosa presidendi rõivastest ei lähe rahvale üldse mitte midagi maksma. «Aga Eesti meistrite loomingu kasutamiseks on presidendi kantseleil ka lepinguline suhe moestuudioga Just4u. Häid meeste rätsepaid on Eestis vähe, nad on enamasti väga hõivatud ja see, kelle teenuseid selle lepinguga kasutame, on üks kvaliteetset teenust pakkuvatest partneritest. Teenusepakkuja tagab rendi korral ka rõivaste pideva hoolduse ja vajadusel kohendamise. Tegemist on aastatega juurdunud tavaga, sest ka varem on presidendi kantselei kasutanud riigipeale ametiülesannete täitmiseks rõivaste rentimist.»