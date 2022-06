Puust ja punaseks: miks joobes juht pole suuteline autot juhtima?

Kui inimene on joobes, siis ka tema silmanägemine pole adekvaatne. «Purjus inimese nägemine aheneb «tunnel nägemiseks». See tähendab seda, et eesolevat objekti nähakse enam-vähem hästi, kuid külgede peal olev ala jääb uduseks,» rääkis ta.

«Joobes olekus väheneb muuhulgas ka koordinatsiooni ning keskendumise võime. Teel olles ei saa juht enam aru, kus ta täpselt paikneb. Ja veel väga oluline - alkoholi mõjul suureneb kindlasti ka väsimus. Väga tihti sõidetakse teelt välja ka seetõttu, et juht jääb joobes oleku tõttu magama,» lisas Sepp.

Rahvusvaheliste uuringute alusel võib arvata, et Eesti teedel võib igapäevaselt olla mitu tuhat joobes juhti. «Me ei saa seda siiski väga täpselt öelda, sest vahele jääb väga väike osa. Korraldame igal aastal küsitlusuuringuid ja eelmise aasta tulemustest selgus, et enda sõnul on alkoholi mõju all autot juhtinud ligikaudu 2% sõiduki juhtidest. Millest võib eeldada seda, et räägime tuhandetest. Neist rohkem kui pooled on joobes olekus autot juhtinud mitu korda,» märkis Transpordiameti esindaja.

«Uurime ka seda, et kas inimene on joobes juhi autos kaasreisija olnud. Viimases uuringus tuli välja see, et ligi 3% vastas jaatavalt - nad on joobes juhi autosse läinud teadlikult,» sõnas Transpordiameti ennetustöö ekspert Liis Sepp.