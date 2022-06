ÕUDUS ⟩ Etioopias ründavad ahvid äärmusliku nälja tõttu lapsi, toidupuudus üha süveneb

Alatoitluse määr Etioopia ida- ja kaguosas on viimastel kuudel hüppeliselt kasvanud, kuna põud, ümberasustamine ja riikide vahelised konfliktid avaldavad sellele märkimisväärset mõju. Heategevusorganisatsioon hindab, et 185 000 last kannatab praegu alatoitumise kõige surmavama vormi all.