Armastatud kaardipanija tegi elus totaalse kannapöörde. «Avastasin, et ma ei suuda enam voodist tõusta...»

Aastaid nõid Ingridina tuntud eestlanna teatab, et ta on oma nime vahetanud - Ingrid Kobinist on saanud Inikariri Carmen Enke. «Pärast üht viimast pauku, kus ma tundsin, et alandasin ennast ning, et ma ei oska sellest kuidagi muul viisil taastuda, kui et jätta Ingrid minevikku ja minna edasi uue inimesena...» ütleb Inikariri Carmen Postimees Naisele. Ta selgitas, et nimega Ingrid on ta oma elus näinud ja kogenud palju valu. Temas puudus jõud olla tugev, mitte alla anda. Ingrid on inimene, kes on lähedaste ja sõprade poolt reedetud selle kõige õudsemas vormis. Ilma toe, ilma mõistmiseta, lihtsalt maha kantud...» ütles ta.