PÜÜAB PILKE ⟩ Rannamoe uus hitt, mis muudab saledamaks

Kes meist ei tahaks rannas patseerides enesekindla amatsoonina mõjuda? Tunda ennast naisena, kes teab enda väärtust ning ennast saatvate pilkude hulka, aga on sellest kõigest lihstalt sundimatult üle? Kuid igaühel meist on omad «salapekid» ja figuuriosad, mida me päris täiuslikuks ei pea. Aga tühja sellest! Kui napib enesekindlust, siis kõige kiirem viis seda tankida on siin - tee tutvust asümmeetriaga. Esiteks on see põletavalt trendikuum, aga sel on kandjale muudki kasulikku pakkuda. Jah, isegi napid bikiinid suudavad figuurioptikale mõju avaldada, kui ei usu, veendu ise!