VARSTI EESTIS? ⟩ USA naised paanikas: kõigepealt kadus poodidest piimapulber, nüüd tampoonid

Suured jaemüügiketid üle kogu Ameerika Ühendriikide annavad järjest teada naiste menstruaaltarvikute otsa saamisest poodidest. Kuna inimesed on ühismeediasse paisanud postitusi toodete puudusest, on paljudelt poelettidelt võimatu tampoone või hügieenisidemeid üldse leida.

«Pidin käima kolmes erinevas poes, et leida tampoone, mida olen harjunud kasutama. Lõpuks ei saanudki mida soovisin vaid olin sunnitud võtma teise kaubamärgi tooteid ja lootma, et need mulle sobivad,» jagas nördinud naine Twitteris.