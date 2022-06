Suunamudijate mõju noorte ostukäitumisele: kus on mõjutamise ja inspiratsiooni jagamise piir?

«Oma igapäevatöös tegelen turundusega ja tihti haaran tegevustesse kaasa ka suunamudijaid. Mul on kodus kolm last, vanem neist 10-aastane ja kaksikud on 6-aastased. Näen, mil moel vanemale lapsele on sotsiaalmeedias juba täitsa ajudesse istutud,» muigas turundustegelane Brit Mesipuu.

Mesipuu kirjeldas, et oma uurimistöö käigus soovis ta teada saada, kuivõrd suurel määral peavad noored suunamudijate tegevust ja soovitusi enda otsuste tegemise puhul oluliseks. «Noored arvasid küsitluse raames, et 1000 jälgijat teeb suunamudija juba arvestatavaks tegelaseks - see on ka praktilises mõttes loogiline, sest TikTokis saad sellisel juhul juba LIVE'e teha,» selgitas ta.

«Väga paljud vastajad leidsid, et suunamudija saab tõsiselt võetavaks siis, kui ta saab tasustatud koostöö mõnelt firmalt. Mitmed noored ütlesid esimestes vastustes, et suunamudijad nende oste ei mõjuta. Fookusgrupi vestlustest selgus hiljem, et paljud said suunamudijate postitustest ja videotest siiski inspiratsiooni - nad ei ostnud täpselt sama toodet, kuid sarnase. Mõned julgesid ka tunnistada, et nad ostsid endale reaalselt sama toote,» täpsustas uuringu korraldaja.