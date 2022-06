Neiu vahetas kooliskäimise kehaga raha teenimise vastu: «Varsti saan pensionile jääda!»

Mehhikos sündinud ja Miamis kasvanud kaunitar hakkas saidile paljastavaid jäädvustusi postitama kolm aastat tagasi ehk kohe pärast seda, kui ta loobus hariduse omandamisest. Cinthya tunnistab, et pea keegi ei tea tema karjäärialasest kannapöördest, kaasaarvatud tema pereliikmed. Neiu pole oma vanematele uudisest rääkinud, sest peab neid konservatiivseks ja kardab negatiivset vastukaja. «Ma arvan, et neil on toimuvast ettekujutus, kuna jutud liiguvad, kuid me pole sellest kunagi rääkinud.»