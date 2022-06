Mis on tõeline naiselikkus? Kaunis Monica Bellucci selgitas kõike ühe lausega

Monica Bellucci ütles oma intervjuudes korduvalt, kui oluline on naistel mitte ainult välimiselt ilus olla, vaid ka see, et teised nende vastu päriselt huvi tunnevad. Naiste väline võlu on muidugi midagi väga head, aga mehed tüdinevad nende imetlemisest üsna kiiresti ära. Saad oma partnerit hoida ainult siis, kui paljastad oma isiksuse varjatud tahud.