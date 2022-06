SOOVIKSID KA? ⟩ Kohvipausid on eilne päev: ettevõte võttis kasutusele puhkehetked masturbeerimiseks

Täiskasvanutele mõeldud meelelahutust produtseeriv firma «Erika Lust Films» boss Erika Lust pakub oma töötajatele igapäevaseid pooletunniseid puhkepause, et masturbatsiooniga pingeid langetada. Nende Barcelona kontoris on isegi privaatne masturbatsioonikeskus.

Lust ütles, et uus kontseptsioon on tingitud sellest, et ta väärtustab oma töötajaid ja kui nemad tunnevad end hästi, siis töötavad nad hästi. Energia, mida töötajad igapäevaselt panustavad on suur ja mida paremini töötaja vabadel hetkedel lõõgastub, seda parem.