NÄDALA MEELELAHUTUS ⟩ Karu paneb kukalt kratsima

Kuninganna Elizabeth valis oma troonijuubeli tervitusvideosse külaliseks karu Paddingtoni, kelle kutsus teed jooma Buckinghami paleesse. Aga miks just Paddington kõikidest nendest tegelastest, kes on saareriigile tuntust toonud? On ju Harry Potter, Sherlock Holmes, Mary Poppins ning Peeter Paan sama populaarsed, rääkimata teisest tuntud karust, karupoeg Puhhist? Ja millise meeleoluka teepeo oleks veel püsti pannud Kübarsepp koos Märtsijänesega.