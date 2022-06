PILK PEALE ⟩ Naised peavad seksikaks neid mehi, kes...

Kahjuks ei saa väga paljud mehed naistelt piisavalt tähelepanu ja imetlust. Mees arvab, et ju tal pole siis piisavalt priske rahakott või parajalt punnis musklid. Need võivad kindlasti kaasa aidata, kuid kas sellest piisab, et naine meest seksikaks peaks? Ei!

Naiste silmis teeb mehe tõeliselt vastupandamatuks see, kui mees suudab rääkida tõeliselt naljaka eneseiroonilise loo, mis paneb naised tema üle naerma. Uuringud näitavad, et 62 protsenti naistest soovib, et mees ajaks neid naerma. Naised ei pea enam niivõrd oluliseks füüsilisi parameetreid, tähtis on hoopis sisu. Seega peaks mees oskama enesekindlalt rääkida, mis naist ja kõiki teisi naerma ajaks.

Meeste ja naiste huumor on sageli väga erinev, mistõttu tasub taktitundeliseks jääda. Mehed peaksid meeles pidama, et naised hindavad meest, kes ei võta end liiga tõsiselt. Nimelt on see märk mehe heast enesekindlusest, mis meeldib igale naisele.