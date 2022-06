ROHKEM NAUDINGUID ⟩ See üllatav nipp aitab mehel voodis kauem vastu pidada

Tõenäoliselt on peaaegu iga mees enneaegset orgasmi kogenud. Sageli põhjustab see madalat enesehinnangut ning meeste jaoks on tegemist väga valusa teemaga. Samuti ei taha mehed sageli professionaalset abi otsida, kuna nad arvavad, et nagunii ei saa keegi neid aidata. See aga pole tõsi!

Maailmas on palju mehi, kes kannatavad enneaegse seemnepurske käes. Probleemile on muidugi mitmeid lahendusi: ainüksi füüsilise vormi parandamine aitab mehel voodis kauem vastu pidada. Kindel on aga see, et kiireid lahendusi pole - tulemuse saabumine nõuab kannatust.

Siiski on väga lihtne viis, mis võib kohe aidata. Mida te mõlemad teha saate on see, et vaadake seksi ajal üksteisele silma. Seksi ajal teineteisega tihe ja sügav silmside võib mehe sooritusvõimele veidi aega lisada.

Lisaks parandab silmside ka seksi kvaliteeti ja suurendab teievahelist intiimsust. See võib teie suhtes suurendada intiimsust isegi väljaspool magamistuba, vahendab Best Life.