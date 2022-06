Lähedastest sõltub ka sinu meeleolu: kuidas leida enda ümber õigeid inimesi?

«Ilmselt see on selline teema, mille peale paljud inimesed väga teadlikult ei mõtle. Aga kindlasti peaks. See peab paika - ma olen justkui keskmine viiest inimesest, kellega kõige rohkem koos aega veedan. See on meie elus üsna oluline faktor,» sõnas Laura Kassin raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Kassin lisas, et kaaslaste väärtushinnangud mõjutavad ka sinu omi. «Ja mitte ainult väärtuseid, kindlasti mängivad rolli ka lähedaste eesmärgid. Kui inimese väärtushinnang on saavutada finantsvabadus, seeläbi hoolida ümbruskonnast ning anda maailmale tagasi - siis tahest tahtmata taoline edumeelne mõtlemine kajastub ka tema ümber,» märkis ta.

«Kui aga inimese eesmärk on saavutada võimu ilma tõelist väärtust loomata, siis see on justkui mürgine taim, mis ajapikku mürgitab ka enda ümbrust. See ei pruugi kohe isegi välja paista, kuid inimesed hakkavad tihti alles tagantjärele mõistma selle mõju ja tõdevad, et see suhe ei olnud kõige parem,» märkis Kassin.

Spetsialist lisas, et sarnased olukorrad ei kehti vaid eraelus. Ka töökollektiivis olevad inimesed on su elus määrava tähtsusega. «Iga suhte puhul on oluline hoida teatavaid piire. Igas seltskonnas ja olukorras on võimalik austada nii enda kui teise inimese väärtuseid ning eesmärke. Ära suru peale oma arvamust ja samas ära lase endale ka pähe astuda,» andis ta nõu.

«On üks suurepärane nipp või harjutus. Mõtle, kus sa tahad olla oma elus näiteks viie aasta pärast. Kujuta ennast ette ideaalses maailmas, viis aastat vanemana. Mõtle päris konkreetselt: kus sa käid, millega sa tegeled, millist tööd sa teed ja kellega sa suhtled. Mõtle, millist väärtust sa tahad maailmale pakkuda ja kes sinuga peaksid selles ideaalses maailmas olema,» sõnas ta.

Kui sa leiad enda ümber inimesed, kes sinu visiooniga hästi kokku sobivad, siis mõned vanad tutvused võivad jääda hoopiski selja taha. «Küllap on selline asi võimatu, et kõik tahaksid sinuga koos olla. Kõik inimesed ei sobigi omavahel ja nii lihtne see ongi. Head märksõnad on kindlasti eneseareng, edasipüüdlikkus ja koostöö,» lisas ta.

«Muidugi alati tasub arvestada ka sellega, et erinevused rikastavad. Meil kõigil on erinevad tugevused ja nõrkused. Keskendume siis sellele, mil moel saame oma tugevusega anda võimalikult palju väärtust teistele inimestele,» rääkis Laura Kassin raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».