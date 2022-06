Moebrändi Bless kingad sattusid põlu alla: disainer sai inspiratsiooni WC-st?

Teravakeelsed kommenteerijad naeruvääristavad brändi Bless kingi, mis meenutavad WC-s istudes rebadele lükatud teksaseid.

Kõne all on peidetud kiilkontsaga teksakangaka kaetud kingad. Need koosnevad esi- ja tagataskutega pükste ülemisest osast, kaunistuseks kontrastne õmblusniit. Veebipoest Ssense saab sellise kingapaari soetada tuhande euro eest.

Moeteadlikud veebikriitikud arvavad, et selle jalatsipaari inspiratsioon ja esmakavand on tekkinud tualettruumi kasutamise ajal. «Kui tore on näha disainerit loomingulise taipamise hetkel!» märkisid nad.