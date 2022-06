VIDEO ⟩ Armukesega vahele jäänud mees sai oma naiselt julma kättemaksu

Peaaegu mitte miski pole võrreldav piinava valuga, kui saad teada, et sinu kallim on olnud truudusetu. Kuid kuigi mõned lihtsalt lõpetavad suhte ja proovivad alustada uut, helgemat peatükki oma elus, siis teiste jaoks sellest ei piisa.

Ameeriklanna sai teada, et tema noormees pettis teda salaja ning naine otsustas kallimale seepeale väga õelal viisil kätte maksta, kirjutab The Sun. Nimelt viskas ta oma endise kallima surnud ema tuha jõkke. Olles urni sisu tühjendanud, viskas ta ka selle alla järgi. «Ta pettis mind, nii et ma viskasin ta ema tuha jõkke,» ütles tiktokker. Naine pühkis käed ja jalutas seejärel minema.