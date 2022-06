KAUNITE KÜBARATE GALERII ⟩ Vaata, kes saabusid Elizabeth II troonijuubeli aiapeole

Kuninganna Elizabeth II on võrratu kübarakandja ning ka Briti saatkonna suviseid vastuvõtte loetakse kohaks, kuhu kübaraga saabuda.

Kübar on aga väga avar mõiste – mistahes lilleõit või fantaasiaküllast peakatet peetakse juba kübaraks. Mida sündmusel kanda tuleks, selle otsustab kutse. Juhul kui kutsuja paneb kirja, et daamid on oodatud kübaraga, saab sellest reegel.