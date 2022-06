Popstaar Britney Spears ja Sam Asghari astuvad altari ette juba täna

Lauljale lähedased allikad rääkisid uudisteportaalile TMS, et paar abiellub neljapäeval väga eksklusiivsel ja intiimsel tseremoonia. Külalisi on kutsutud umbes sadakond. Osalejate nimekirjas on Britney vend Bryan, kuid tema isa, ema ega õde Jamie Lynn pole kutsutud.