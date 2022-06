Leinavad õed said rikkaks, kui avastasid oma surnud venna hobi

Õed Deborah ja Janet, kelle vend Kenneth hiljuti suri, pöördusid Yorkshire'i oksjonimaja eksperdi Angus Ashworthi poole. Naiste vend armastas koguda antiikesemeid ja marke, nii et tema koju oli kogunenud palju huvitavaid esemeid. Pärast venna surma tahtsid õed tema asjadest loobuda. «See on väga ebatavaline, et teda pole läheduses. Ja see on vale, kui sa kõnnid tuppa ja näed tema asjade kaste. See on tohutu stress ja meie jaoks vale viis Kennethi mälestuse elus hoidmiseks,» selgitas Janet.