TIHE REBIMINE ⟩ Eesti seksikaimaks meheks pürgiv Ari Matti: ma pean võitma!

Neljapäeval, 9. juunil jagatakse taas kord Kroonika meelelahutusauhindu. Ühes kategoorias on konkurents nii tihe, et keeruline oleks isegi oletada, kes auhinna pälvib. Jutt käib Eesti seksikaima mehe tiitlist, millele on sellel aastal nomineeritud kolm äärmiselt šarmantset noormeest. Postimees Naine vestles igaühega neist põgusalt, et kuulda gala-eelseid emotsioone.