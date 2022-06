KÜLMAVÄRINAD ⟩ Türil purustas mees haamriga oma «käest läinud» naise pea

Esmaspäev, 30. mai 1932. Selle 90 aasta taguse päeva hommik Türi väikelinnas algas vaikselt. Kell oli vaevalt kuus läbi. Paljudel majadel olid aknaluugid veel kinni, märkides, et inimesed alles puhkasid nädalavahetusest välja. Tänavail liikus üksikuid inimesi, kuid aina linnakese ärgates hakkas aina kiiremini levima kuulujutt, et kivipurustaja Jaan on oma naise maha löönud.