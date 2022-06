Saladus, mida varjab kuninganna Elizabethi plaatinajuubelil kantud pross

«Kuninganna Victoria tellis selle prossi, mille loomiseks kasutas ta juba tema omanduses olevaid teemante. Pärast tema surma jäeti need kuninglikku kollektsiooni, mis tähendab, et need päranduvad monarhilt monarhile edasi,» väitis ekspert. Ta lisas: «Kuninganna Elizabethile anti need tema kroonimisel 1952. aastal ja neil on suur sentimentaalne väärtus. Kuninganna kandis seda prossi ka 2012. aastal oma teemantjuubeli tähistamisel. Seetõttu on uskumatult sobilik, et ta kandis seda oma plaatinajuubelil.» Pross on tema hinnangul umbes 140 000 eurot väärt, ütles ta väljaandele Express.co.uk.