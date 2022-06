Vene sõduri geniaalne plaan sõbranna abil Ukrainast põgeneda läks vett vedama

Vene sõdurid tulevad Ukrainast põgenemiseks lagedale üha uute skeemidega. Kõige leidlikumad küsivad oma komandöridelt puhkust, et väidetavateks pulmadeks koju jõuda.

«Ma juba ütlesin ühele oma [naissoost] sõbrale, et mine vii perekonnaseisuasutusse avaldus sisse. Seejärel rääkisin sellest siin. Mind saadeti kuradile. Öeldi: «Mitte mingil juhul, see pole valikuvõimalus.» Nii see on...» - rääkis okupant oma sõbrale, lisades: «Kõik siin proovivad igal võimalikul viisil [välja pääseda], kuid pole võimalust.»