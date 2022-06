Kolm piltilusat 90ndate näitlejannat, kelle karjääri rikkus vilets iseloom

Kõik need kolm näitlejannat on omal moel ilusad, nad ei kohtunud kunagi võtteplatsil ja said väga erinevaid rolle. Neid ühendas miski muu: raske karakter, mis ei lubanud võtmehetkel kompromisse teha. Endale truuks jäämine on palju olulisem – isegi kui selle hind on kuulsus. Noh, kui see on lihtsalt armastus skandaalide vastu?