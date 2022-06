10 viisi, kuidas menstruatsiooni ajal mitte paisuda

Naised soovivad menstruatsiooni ajal süüa kõike sellist, mis teeb paksuks. Et menstruatsiooni ajal mitte liiga palju magusat, soolast ja rasvast süüa, tuleks midagi ette võtta. Enne oma ihadele järele andmist tutvu alloleva loendiga. Seal on nippe, mis aitab sul hõlpsamini piiri pidada. Need nõuanded aitavad ka menstruatsiooniaegse turse korral.