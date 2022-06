Amber Heardi nimel tehtud võltskorjandusega koguti üle miljoni dollari

«Usume, et Amber on süütu kannataja,» seisis GoFundMe lehel. «Kohtuotsus ületab naise vara netoväärtuse. See on nii kurb, et ta suutis väärkohtlemisest pääseda ja seetõttu pankrotistub. Kohtuotsus toetab seda kuritarvitamist. Kui saate, palun aidake teda.»