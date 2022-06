TULEB TUTTAV ETTE? ⟩ 5 märki, et sa pole vaimsest traumast veel paranenud

Elamine ei piirdu pelgalt igapäevatoimetustega: see on oma oskuste arendamine, kirgedele järgnemine, lõbusalt aja veetmine. Olles vaimsest traumast endiselt mõjutatud ei pruugi sul nendeks energiat ega tahtmist jääda, mistõttu eelistad töötamine-söömine-magamine-graafikut. Võimalik, et trauma on pannud sind tundma, justkui sa ei vääriks õnne, seega oled end alateadlikult rõõmupakkuvatest tegevustest kõrvale jätnud.

Vaimsed haavad on võrreldavad füüsilistega, ehkki nendest ei räägita sageli sellises võtmes. Kui need on veel paranemata, võivad marginaalse kaaluga juhtumid su täiesti pööraseks ajada. Teades, mis sind tavaliselt vihale ajab, võid leida ennast vahetevahel mõtlemast, miks sa küll mingis tühises olukorras nii käitusid. See on märk potentsiaalsest hingehaavast, mis vajab siiani tähelepanu. Ka omadus põhjuseta nutta viitab ravimata traumale. Tegemist pole sellisel juhul hulluks minemisega, vaid sõbraliku märguandega kehalt, et paranemise nimel on vaja veel veidi vaeva näha. Võimalik, et tunned pettumust, et trauma sind siiani mõjutab, kuid seda märgates saad vähemalt asja käsile võtta.