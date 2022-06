Spermadoonor varjas aju kängumiseni viivat pärilikku haigust, olles eostanud 15 last

37-aastane James McDugall oli eraisikust spermadoonor ja temast sai 15 lapse bioloogiline isa. See sai teatavaks perekonnavaidlusi käsitleva kohtu koosolekul Suurbritannias, Derbys. See käsitles McDagalli esitatud hagisid, milles nõudis oma vanemlike õiguste taastamist ja luba veeta aega nelja oma lapsega. Kolm ema olid sellele vastu.

Kohus leidis, et mees otsustas hakata spermadoonoriks, kuigi teadis, et Martin-Belli sündroomi tõttu ei saa ta analüüse teha. Lisaks sõlmis ta klientidega lepingud, milles lubas, et ei pretendeeri ühelegi õigusele seoses tema sperma abil eostatud lastega.