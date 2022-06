Tähtis kehaosa, kuhu sa tõenäoliselt unustad päikesekaitsekreemi panna

Ent on väga oluline kaitsta ka silmalauge UV-kiirguse eest, sest nahk on seal õhuke ja eriti tundlik. Lisaks sellele, et päikesekaitsekreem vähendab kortsude teket, aitab see ka vältida tumedaid ringe silmade all.

Dermatoloogid soovitavad võimalusel kasutada mineraalseid päikesekaitsevahendeid. Vali laia spektriga mineraalne päikesekaitsekreem, mille SPF on 30 või kõrgem. Kui tavaline päikesekaitsekreem ärritab silmalaugusid, saad osta spetsiaalselt silmaümbruse jaoks mõeldud vahendi. Tänapäeval on olemas ka lauvärvid, kuhu on päikesekaitset lisatud, kuid neid tasub enne testida, et need silmi ei ärritaks. Samuti on nende korduv pealekandmine keeruline ja need pole rannas kuigi praktilised.