Klassikalist nude-roosa ja valgega prantsuse maniküüri on oma küünetehnikult palunud ilmselt igaüks meist. Sellel suvel laske aga oma loovus valla, sest moodi on tulnud ebastandardsed mustrid ja erksad värvid. Kuna uus trend lubab igal küünel erinev olla, on see lihtsasti teostatav ka kodustes tingimustes.