Kardioloog hoiatab naisi meestest erinevate infarkti sümptomite eest

Ajakiri «Eat This Not That» kirjeldab tavapärast stsenaariumit. 50-aastane naine ärkab üles ja tunneb iiveldust. Jättes selle pisiasja kõrvale, kulgeb ta tavapäraselt läbi oma päeva. Hommikusel jaluttuskäigul tunneb ta kerget väsimust või isegi õhupuudust. Sõbrad soovitavad tal arsti juurde minna, sest naine tunneb ühtäkki ka valu ühes käes. Hoolimata sellest, et ta ise peab seda tühiasjaks, läheb ta erakorralise meditsiini osakonda ja laseb ennast läbi vaadata. Talle öeldakse, et üheskki kolmest peamisest arterist ei ole ummistust ja kerge tervisehäire viitab maoprobleemile või ärevusele ning ta saadetakse koju.