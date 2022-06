Tuuli Roosma: nutitelefoni võiks osta lapsele siis, kui pudeli viina või Ferrari

Ah et vanemad muretsevad? Need lapsed, kellel on telefon, on sageli kadunud ja vanemad paanikas. Küll on jäänud telefon laadimata, sisse lülitamata, on läinud kaduma või on välja lülitatud meelega. Neis peredes, kus lastel pole telefoni, peavad vanad kokkulepped ning kõik toimib kui kellavärk ja vanemad ei muretse. Seega on telefonita elu rahulikum kogu perele.