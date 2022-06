Kõige levinumad laused, mida naised ja mehed kohe pärast seksi ütlevad

«See, mida me kohe pärast seksi lausume, ütleb palju suhte seisu kohta,» selgitas seksi- ja suhteekspert Jessica Leoni väljaandele The Sun. «Enamik pikaajalistes suhetes olevaid paare ütlevad väga vähe, sest nad seksivad sageli ja see on iga kord sama. Hulga paljastavam on see, mida räägitakse uutes suhetes, kui ollakse üksteisest veel tõeliselt vaimustuses ja seks on põnev. Seda, millal inimese huvi väheneb, saab öelda selle järgi, kui ta pärast seksi vaikseks jääb.»