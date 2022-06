Mees lahutas naisest, sest abikaasa valmistas iga päev vaid seda toitu

Kohtunik M.L. Radhunath märkis, et ta teab ka juhtumeid, kus inimesed on päev pärast pulmi lahutanud. Abielude lagunemise põhjused on erinevad olnud, kuid kõige kummalisemad olid need, kus üks partneritest ei rääkinud enam teisega, pulmadeks valiti valet tooni rõivad. Mõni mees heitis ka ette, et naine ei veetnud temaga piisavalt aega või soolas toidu üle.