Mari Ojasaar: meie elustiil Hiiumaal on väga minimalistlik ja tagasihoidlik

Rääkides oma teekonnast keskkonnasõbralikuma eluviisi suunas, ütleb Mari, et esimesed sammud tegi ta juba lapsena. «Viibisin lapsena palju looduses ja usun, et loodussõbralik suhtumine keskkonda on juba minu sisse kodeeritud. Hoian seda, mis mulle kallis. Kui jäin esimese lapse ootele, siis muutus keskkonnahoid veelgi olulisemaks ja tabasin ennast järjest rohkem mõttelt, kuidas saaksin mina anda oma panuse, et minu lastel oleks ka aastate pärast puhas loodus, õhk ja vesi,» sõnab Mari.

Kunstnik tunnistab, et ei pea ennast kindlasti ideaalseks. Samas mõõtes mobiilirakenduses MyFootprint | SEB oma keskkonnajalajälge sai ta tulemuseks 2,1 tonni CO2e aastas, mis on jätkusuutlikkust süsiniku jalajäljest (1 tonn CO2e aastas) vaid veidi kõrgem. Sealjuures liigub ta pidevalt selles suunast, et jätta endast võimalikult väike jalajälg. «Oleme perega kolinud Hiiumaale, keset ürgset loodust ja liigume siin väga vähe ringi. Meie elustiil on väga minimalistlik ja tagasihoidlik. Kodu kütame peamiselt kaminaga, meie meelelahutus on looduses jalutamine ja tarbime nii palju kui võimalik kohalikku toitu,» räägib Mari.

Mari tõdeb, et ta sõidab pikki vahemaid rõõmuga bussiga ja pooldab väga ühistransporti. Samuti liikleb ta palju jalgrattaga. «Toitu püüan osta turult, et toetada neid, kes on valinud oma elukutseks taimekasvatuse. Hiiumaal ostan rõõmuga naabritelt. Minu elukaaslane Jesper Parve püüab suvel meie hoovi taluturu käima panna, et tutvustada maalähedast elustiili ka meie külalistele,» lisab Mari.

Mari pere eluase on ümber ehitatud vanast majast. «Tuul puhub põrandapragudest sisse ja tormiga värisevad aknad. Kuid selles on omamoodi romantika. Elu tuleb justkui lähemale. Mina täitsa fännan vanale uue ilme andmist, samuti käsitööd. Nii palju saab ise ära teha. Ei ole alati vaja minna poodi ostlema. Näiteks meie värskele perelisale olen saanud palju teise ringi riideid sõbranna lastelt ja annan need ise taas järgmisele emale,» ütleb Mari.

Kui igaüks annab endast parima, siis muutubki keskkonnajalajälg väiksemaks

«Reisime perega küll, aga eks siin tulebki anda aru, et me ei aja taga ideaali. See tekitaks väga suurt stressi. Pigem soovime anda endast parima ja kui igaüks nii teeb, siis muutubki jalajälg meie järel väiksemaks,» sõnab Mari.

Mari usub, et tänased lapsed on meie tuleviku muutjad. «Nemad näevad ja tunnevad keskkonnajalajälje tagajärgi juba märksa rohkem. Kui neile antakse juba kodus head eeskuju ja nad tunnevad, et vanemad on andnud keskkonnahoiuks endast parima, siis on neil ka suhe oma vanematega tulevikus parem. Ei teki trotsi ega meelepaha. Nemad peavad ju hakkama keskkonna muutumise tagajärgedega tegelema,» lisab Mari.