ÜLEVAADE ⟩ Loe, kus riigis vallalised naised enim elada tahavad. Eesti on üllataval kohal!

Välismaale kolimine võib üksiku naise jaoks hirmutav samm olla. Peamiselt kerkib vallalistel naistel küsimus, milline riik valida, mis sobiks nende eelarve ja elustiiliga.

Tihti ei arvestata sellega, et elu teistes riikides on palju erinev. Vallalistel naistel tuleb arvestada üksi elamise üksikasjadega.

Uuringus analüüsiti ja järjestati OECD riike selliste tegurite alusel, nagu ohutus, õnn, elukallidus, aastapalgad ja naiste õigused, et välja selgitada riigid, kus on vallalistel naistel kõige parem elada.

Värske uuring paljastab, et Eesti on valitud paremusjärjestuses kolmandale kohale.

Esikohal on Taani, mis on üksi elavale naisele ideaalne koht. Taani on üks turvalisemaid riike, kus on vägivaldsete kuritegude määr madalam kui teistes riikides. Inimesed on seal keskmisest õnnelikumad, samuti makstakse seal head palka, mille eest endale kinnisvara lubada ja elu nautida.

Nimekirjas teisel kohal on Island, kus naistel on pikk ajalugu poliitikas. Ka seal tunnevad inimesed end turvaliselt. Kuigi Islandil on korterite hinnad üsna krõbedad, siis sealsete palkadega saab ka vallaline naine endale kodu lubada.

Kolmandal kohal on Eesti, mida kirjeldatakse samuti kui ühte turvalisemat riiki. Tõsiste ja vägivaldsete kuritegude määr on madal, mis näitab, et meie tänavatel on üsna turvaline. Mainitakse ka, et Eestis said naised hääleõiguse 1917. aastal ehk siis varem, kui teistes võrreldavates riikides.

Siin on kogu ülevaade riikide järjestusest, kus vallalised naised elada eelistavad:

Riikide järjestus. Foto: Compare The Market