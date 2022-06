Miks osad inimesed kardavad kõdi, teised ei tee aga teist nägu?

Teadlased on segaduses kõditamisest tuleneva reaktsiooni varieeruvuse ja päritolu pärast. Neuroteadlane, Johns Hopkinsi ülikooli meditsiinikooli professor David J. Linden selgitab, kas lapselik reaktsioon on õpitud või kaasasündinud ja miks on end peaaegu võimatu kõditada.