Vaenukirves maetud: William ja Harry sõlmisid vaherahu

Väljaande sõnul tegi William esimese sammu leppimise suunas oma vanaema, kuninganna Elizabeth II valitsemise 70. aastapäeva tähistamise eel. Vennad hakkasid omavahel WhatsAppi vestlusrakenduses kirjavahetust pidama ja suhtlevad koos lastega FaceTime'is videolingi kaudu. Nende abikaasad Kate Middleton ja Meghan Markle on seni perekondlikest kõnedest ja kirjavahetusest eemale hoidnud, et anda oma abikaasadele aega oma suhte parandamiseks.

Siseringi sõnul oli William pettunud Harry ja Meghani otsuses kuninglikust perekonnast lahkuda, kuid on nüüd valmis vaherahu sõlmima. «William näeb, et Meghan on hea ema ja ustav naine ning on tõeliselt õnnelik oma venna üle,» lisas ta. «Tundub, et nad on lahendanud oma erimeelsused ja pöördunud tagasi vanade sõprussuhete juurde.»