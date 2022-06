Eesti naised küsivad: mis ajastul ma pidin elama, et olla ka iluideaal?

Laitmatu elu, keha ja hinge vormis hoidmine on täiskohaga töö ja seetõttu kõige muu kõrvalt mitte alati saavutatav. See on üldinimlik. Kuskilt peab alati lõikama. Kuigi tervis on oluline, ja vaimset tervist toetav elustiil samuti, siis äärmustesse langemine on ka sealjuures oht. Seegi võib kasvatada ebarealistlikke elustandarteid ja ebaproportsionaalseid kehaideaale.