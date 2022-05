EKSPERT PALJASTAB ⟩ Miks vagiinapiirkond on tumedam kui ülejäänud keha?

Kui sinu vagiina oleks sama tooni nagu su nägu või keha, oleks see väga üllatav. «Vulva rakkude koostis on väga erinev kõigi teiste naise kehaosade rakkudest,» ütles urogünekoloog dr David M. Kimble. Vagiinas on rohkem melaniini, eriti häbememokkade väliservas. Kuna vagiina ei puutu keskkonnaga nii palju kokku kui näiteks nägu, väheneb rakkude liikumiskiirus, mis võimaldab pigmentatsioonil püsida.