Madalyn ja Jayden tantsisid oma pulmas valssi, kui külalised nägid, et Madalyni pulmakleidi alt voolab verd. Esialgu kahtlustas pruut, et menstruatsioon saabus pulmaplaneerimise stressi tõttu varem. Tegelikult olid aga kolm kaani end ta külge imenud. Üks oli jala all, teine põlveõndlas ja kolmas roomas mööda jalga ülespoole. Verd jooksis kõvasti ja näis, et see ei tahagi lõppeda.