VIDEO ⟩ Eesti koolitarkus aastast 1987: tüdrukud, kes alustavad suguelu 14-aastaselt...

«Tüdruk tahab ilus olla. Tahab sädeleda. Tahab, et teda vaadatakse,» jagab õpetajanna klassitäie laste ees, kes teda väga tähelepanelikult kuulavad, teadmisi seksuaalkasvatuse kohta.

«Psühholoogid on teinud uurimusi, et tüdrukud, kes alustavad suguelu 13-14-aastaselt, jäävad oma vaimses arengus seisma,» jätkab õpetaja.

2022. aastal on seksuaalse enesemääramise vanusepiir Eestis ainult 14 ja seda tuleb viivitamatult tõsta. See on üks Euroopa madalamaid ja ei vasta noorte psühhoseksuaalse arengu ning vaimse iseseisvuse saavutamise seaduspärasustele ning noorte vajadustele. Asi pole mitte niivõrd vaimse arengu seisma jäämises, kui et täna riskime iga päev sellega, et meie lapsed langevad seksuaalse väärkohtlemise ohvriks.

14-aastane laps ei ole psühholoogiliselt veel piisavalt arenenud, et mõista seksuaalse enesemääramisega seotud ohte. Täiskasvanu saab pahaaimamatut last kergesti manipuleerida ning panna ta uskuma, et nendevaheline suhe põhineb vastastikusel nõusolekul, kuigi ta tegelikult last seksuaalselt ära kasutab, kirjutab seksuaaltervis.ee.

Eesti Seksuaaltervise Liit on seisukohal, et inimestevahelistes seksuaalsuhetes on keskse tähtsusega vabatahtlikkus ning partnerite võrdsus omavaheliste suhete üle otsustamisel. Eesti Seksuaaltervise Liit taotleb seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist 16. eluaastale just võrdväärsuse kui ühe olulise tervete seksuaalsuhete alustala tagamiseks.