Pettunud naine: mu mees ütles, et ta vallandati töölt, kuid tegelikult...

32-aastane naine selgitas, et tal on oma 30-aastasest abikaasast nii kõrini, et ta istub päev otsa niisama pigem telefon peos kui otsib tööd. Nii keeldus naine oma mehele WiFi parooli andmast.

Naine selgitas, et tema arvates on internetile juurdepääs privileeg ja mees pole seda ära teeninud, kuna ta ei maksa kodus ühtegi arvet. Naine on pettunud, sest kaaslase viimasest töökohast vallandamisest on möödunud juba kolm kuud ning ta tunneb, et mees ei tee midagi, et uut töökohta leida.