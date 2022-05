See on üks levinumaid seksuaalseid fantaasiaid nii meestel kui ka naistel. Kui avastad end pidevalt kujutlustelt, et oled magamistoas boss, võib see anda märku sellest, et tunned, nagu partner peaks sind iseenesestmõistetavaks, või sa ei kontrolli oma elu. Sa tunned, et su hääl pole kuuldav, seega lood peas maailma, kus sina vastutad ja võid pakkuda naudingut – või valu – nii, nagu ise soovid.