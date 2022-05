Kourtney Kardashian rääkis möödunud nädalal teles oma viljatuse teekonnast. Naine ütles, et arst käskis tal neli korda nädalas oma abikaasa Travis Barkeri spermat neelata.

Kardashiani sõnul ütles arst, kelle nime ta ei avalikustanud, et sperma joomine aitab kilpnäärme taalitust parandada ja suurendada rasestumise võimalusi. See on meetod, mida tavameditsiin ametlikult ei tunnista.