ILU NIMEL ⟩ 9 toitu, millest tuleks pärast 30. eluaastat loobuda

Kolmekümnendad on imeline vanus - oleme veel noored ja ilusad, kuid samas on meil juba väärtuslikud kogemused ja teame suurepäraselt, mida elult tegelikult tahame. Loodusele vastu aga vaielda ei saa: just sel perioodil aeglustub meie kehas kollageeni ja elastiini tootmine ning langeb üldine vastupidavus.