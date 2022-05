Dilemma ees olev naine: 32-aastane mees elab endiselt vanematega, kas peaksin suhtluse lõpetama?

Kui inimene jõuab teatud vanusesse, siis eeldatakse, et ta ei ela enam vanemate kodus. Alati ei pea see eeldus aga paika.

Suurbritannia veebilehel Mumsnet jagab oma muret 28-aastane iseseisev naine, kes käib kohtamas vanemate juures elava 32-aastase mehega. Nimelt kardab ta, et ehk on nad suhte toimimiseks liiga erinevad.

Ta kirjutas: «Kohtasin hiljuti vinget meest, kuid mind paneb muretsema asjaolu, et ta elab endiselt oma vanemate juures (ta ei ole kunagi välja kolinudki). Ta ütleb, et põhjuseks on maja jaoks säästmine, kuid on selle aja jooksul kogunud ainult 10 000 naela. Tema aastapalk on 25 000 naela.»