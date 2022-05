See vana, aga endiselt kuulus lugu oli paljuski esimene omataoline. Esimest korda lubati istungit televisioonis üle kanda. Lugu oli Ameerika kohtusüsteemi kobarkäkk, kus õigusemõistmist raskendas kuulsa inimese lummus. Los Angelese politsei peamiselt valgetest meestest uurijad tegid mõrvakohal vigu. Prokurörid langesid avaliku halvakspanu alla. Tumedanahalisi vandekohtunikke üritati veenda, et kuigi kahtlusalune on arvatavasti need mõrvad sooritanud, hiljem mõrvaplatsil veres ringi paterdanud ning verised sokid ja kindad laokile jätnud, on siiski võimalik, et ta pole süüdi. Sellel protsessil käidi esimest korda välja rassikaart. Simpsonit esindas terve advokaatide armee, kes tunnistasid hiljem, et ei uskunud Simpsoni süütusesse, USAs aga ei saa inimest ühe kuriteoga seoses mitu korda kohtu alla anda.